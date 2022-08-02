Необходимо придумать оригинальное название для магазина одежды, состоящее из двух слов, с учетом доступности в Instagram. Также требуется разработка логотипа и визиток, включая креативные идеи для визуального оформления.
Кока колп
Придумати назву пляшки кока кола
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