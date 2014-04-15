Надписи на продукцию

Необходимо придумать простое звучное название для сети Аптек + слоган. Данное название должно быть не сложным. Данное название не должно быть уже использованным по профилю аптек. Из того что существует и нравится: АПРЕЛЬ - всегда рядом. http://apteka-april.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн надписей на ШЕЛКОВЫЕ ТРУСЫ.
1. Создать картинку самих трусов (адаптировать текстуру, м.б. взять и доработать фотоматериал из интернета). Нужно как для интернет, так и для качественной полиграфии.
2. Создать и нанести на картинку варианты надписей (в том числе сделать простое начертание лого сувенирной линии). Нужно как для интернет, так и для качественной полиграфии.
3. Создать рекламную листовку с Вариантами трусов
Проект бюджетный сувенирный
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