Надписи на продукцию

Необходим дизайн надписей на ШЕЛКОВЫЕ ТРУСЫ.

1. Создать картинку самих трусов (адаптировать текстуру, м.б. взять и доработать фотоматериал из интернета). Нужно как для интернет, так и для качественной полиграфии.

2. Создать и нанести на картинку варианты надписей (в том числе сделать простое начертание лого сувенирной линии). Нужно как для интернет, так и для качественной полиграфии.

3. Создать рекламную листовку с Вариантами трусов

Проект бюджетный сувенирный