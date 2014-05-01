Название сети аптек

$120
Нейминг и СлоганыЗавершен25 заявок1277 просмотров
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#1$100
#2$15
#3$5

Необходимо придумать простое звучное название для сети Аптек + слоган.

Данное название должно быть не сложным.

Данное название не должно быть уже использованным по профилю аптек.

Из того что существует и нравится: АПРЕЛЬ - всегда рядом.

http://apteka-april.ru/

10 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победители конкурса
Jane_Eyre
Юлия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Рекомендую.
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#3
Отличный усердный исполнитель, который предложил массу вариантов. Хороший подход к работе. Оставляет хорошее впечатление о себе.
Спасибо! С радостью приняла участие в Вашем конкурсе и предложила свои идеи. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и порядочного заказчика!
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#2
Старательный исполнитель. Рекомендую.
Когда заказчик точно ставит задачу и сам участвует в творческом процессе, то и результат будет хороший. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Jane_Eyre
Юлия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
#1
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#3
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#2
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