Название компании

# 1 — $ 20

Торговая Компания по продаже дезинфицирующих и моющих средств рекомендованных РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ на основании Санитарных правил и норм , проф. средств для клининга , медицинских центров расходными материалов бахил шапочек , перчаток , простыней итд. Расходных материалов для салонов красоты - оборудование , проф. косметика , бигуди, ножницы , маникюрные педикюрные принадлежности и многое другое

Цель компании: снабдить малый бизнес и государственные учреждения медицинские центры, садики , школы , рестораны - хоз товарами и расходными материалами в том числе укомплектовать парикмахерские и салоны красоты нужными материалами для успешного бизнеса .