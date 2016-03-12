Требуется придумать патент на название компании

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт4 заявки168 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется придумать эксклюзивное название компании по производству грибной продукции, а также их переработки. 

Компанией планируется производить мицелий, а также грибы: 

1. Вешенка 

2. Шампиньоны 

3. Шиитаке 

Нужно простое название без иностранных слов (рассмотрим исключения). Подробное описание отправлю исполнителю

9 лет назад
el-sitio
Максим 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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