Нейминг для пиццерии

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Завершен4 заявки275 просмотров

Добрый день!  

Нам требуется создание нейминга для пиццерии. Концепция уже выбрана. Необходим профессионал для реализации. 

Главные критерии имени указаны в брифе, если кратко: 

- оригинальность и гармоничность 

- уникальность для торгового знака 

- отсутствие итальянских мотивов 

- свободные домены ru и com 

Какой специалист нам нужен: 

- творческий амбициозный человек без короны на голове с большим багажом знаний и идей 

- имеющий яркое (даже если и небольшое) портфолио имен, желательно опыт разработки торгового знака 

- готовый работать с нашей концепцией и выбранными вариантами без ограничения в их количестве 

- находящихся с нами на связи в рабочее время онлайн. 

Диалог продуктивно и концептуально ведем:  

- предпочитаем переписку и видео через hangsout  (главное и единственное условие) 

- проектную работу в Basecamp (добавляем вас при вашем желании и необходимости) 

- дизайн-макеты по маркетингу и сайтам в Invision (это стихия других проектов) 

- операционные задачи Basecamp-a ведем в Trello (здесь мы все работаем в рутине) 

Перспектива сотрудничества с вами на ближайшие 3 года:  

создание субпроектов в рамках общей концепции. 

Это фирменные продукты быстрого питания в рамках пиццерии, промо-акции, нейминг для билбордов и лайтбоксов, продакт-маркетинг, вконтакте и многое другое. Будет интересно! Все только начинается!  

Подробности – в прикрепленном файле (описание логотипа для ознакомления с концепцией). Остальное в переписке.    

Шаблонные отклики и предложения с неадекватными и необоснованными бюджетами не рассматриваю.

9 лет назад
yar_slv
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$40
7 дней
Великолепный специалист! Грамотный, эрудированный и инициативный. Честный в работе, педантичный в выполнении техзадания. Я доволен сотрудничеством. Рекомендую всем!
Ярослав - отличный заказчик! С пониманием относится к трудностям исполнителя, оперативно решает все вопросы, платит без задержек! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
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