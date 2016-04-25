Компания работает в сфере ремонтно-отделочных услуг. Ремонт квартир, офисов, коттеджей под ключ. Города обслуживания: Жуковский, Раменское, Люберцы. Исходя из названия будет зарегистрирован домен. Можете предлагать так же домен вместе с названием. Приветствуется
Нейминг для пиццерии
Добрый день!
Нам требуется создание нейминга для пиццерии. Концепция уже выбрана. Необходим профессионал для реализации.
Главные критерии имени указаны в брифе, если кратко:
- оригинальность и гармоничность
- уникальность для торгового знака
- отсутствие итальянских мотивов
- свободные домены ru и com
Какой специалист нам нужен:
- творческий амбициозный человек без короны на голове с большим багажом знаний и идей
- имеющий яркое (даже если и небольшое) портфолио имен, желательно опыт разработки торгового знака
- готовый работать с нашей концепцией и выбранными вариантами без ограничения в их количестве
- находящихся с нами на связи в рабочее время онлайн.
Диалог продуктивно и концептуально ведем:
- предпочитаем переписку и видео через hangsout (главное и единственное условие)
- проектную работу в Basecamp (добавляем вас при вашем желании и необходимости)
- дизайн-макеты по маркетингу и сайтам в Invision (это стихия других проектов)
- операционные задачи Basecamp-a ведем в Trello (здесь мы все работаем в рутине)
Перспектива сотрудничества с вами на ближайшие 3 года:
создание субпроектов в рамках общей концепции.
Это фирменные продукты быстрого питания в рамках пиццерии, промо-акции, нейминг для билбордов и лайтбоксов, продакт-маркетинг, вконтакте и многое другое. Будет интересно! Все только начинается!
Подробности – в прикрепленном файле (описание логотипа для ознакомления с концепцией). Остальное в переписке.
Шаблонные отклики и предложения с неадекватными и необоснованными бюджетами не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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