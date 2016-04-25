Нейминг для пиццерии

Добрый день!

Нам требуется создание нейминга для пиццерии. Концепция уже выбрана. Необходим профессионал для реализации.

Главные критерии имени указаны в брифе, если кратко:

- оригинальность и гармоничность

- уникальность для торгового знака

- отсутствие итальянских мотивов

- свободные домены ru и com

Какой специалист нам нужен:

- творческий амбициозный человек без короны на голове с большим багажом знаний и идей

- имеющий яркое (даже если и небольшое) портфолио имен, желательно опыт разработки торгового знака

- готовый работать с нашей концепцией и выбранными вариантами без ограничения в их количестве

- находящихся с нами на связи в рабочее время онлайн.

Диалог продуктивно и концептуально ведем:

- предпочитаем переписку и видео через hangsout (главное и единственное условие)

- проектную работу в Basecamp (добавляем вас при вашем желании и необходимости)

- дизайн-макеты по маркетингу и сайтам в Invision (это стихия других проектов)

- операционные задачи Basecamp-a ведем в Trello (здесь мы все работаем в рутине)

Перспектива сотрудничества с вами на ближайшие 3 года:

создание субпроектов в рамках общей концепции.

Это фирменные продукты быстрого питания в рамках пиццерии, промо-акции, нейминг для билбордов и лайтбоксов, продакт-маркетинг, вконтакте и многое другое. Будет интересно! Все только начинается!

Подробности – в прикрепленном файле (описание логотипа для ознакомления с концепцией). Остальное в переписке.

Шаблонные отклики и предложения с неадекватными и необоснованными бюджетами не рассматриваю.