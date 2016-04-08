Придумать название компании

Необходимо придумать название ООО

У компании два сайта и соответственно два направления

1. Поставка автосервисного оборудования

2. Поставка промышленных датчиков автоматизации

Название должно состоять не более чем из двух слов, отражать деятельность компании, и не иметь схожих названий с уже существующими фирмами.