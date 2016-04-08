Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется придумать эксклюзивное название компании по производству грибной продукции, а также их переработки. Компанией планируется производить мицелий, а также грибы: 1. Вешенка 2. Шампиньоны 3. Шиитаке Нужно ...
Придумать название компании
Необходимо придумать название ООО
У компании два сайта и соответственно два направления
1. Поставка автосервисного оборудования
2. Поставка промышленных датчиков автоматизации
Название должно состоять не более чем из двух слов, отражать деятельность компании, и не иметь схожих названий с уже существующими фирмами.
Выбранный исполнитель
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