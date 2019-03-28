Нейминг

Нейминг и СлоганыЗавершен20 заявок412 просмотров
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Друзья, привет ! нужен нейминг (придумать название) для компании. Деятельность связана с недвижимостью, строительством, отделкой.  Предлагайте свои цены, сроки и кол-во вариантов, которое вы готовы предложить за озвученную стоимость.  Слоган есть, сообщу выбранному исполнителю, однако, если будут идеи - тоже открыты к предложениям. Также, будет большим плюсом, если покажете (любым способом) примеры названий, утвержденных заказчиками. Предпочтительней исполнитель, готовый пообщаться по телефону/скайпу для большей конкретики или личная встреча г. Москва. Спасибо ! 

5 лет назад
Mari_j
Мария 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
makartni00
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$100
5 дней
WMZ
Отличный исполнитель! очень оперативно предложил несколько вариантов нейминга с развёрнутым объяснением почему стоит выбрать то или иное название, также подобрал замечательный домен ! Из числа предложенных вариаций понравилось аж несколько, но пришлось выбрать лишь одно. Очень приятное и конструктивное общение. Отличная работа! Рекомендую!
Мария , благодарю за заказ ! Чёткое задание , быстрая оплата .
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