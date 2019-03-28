Друзья, привет ! нужен нейминг (придумать название) для компании. Деятельность связана с недвижимостью, строительством, отделкой. Предлагайте свои цены, сроки и кол-во вариантов, которое вы готовы предложить за озвученную стоимость. Слоган есть, сообщу выбранному исполнителю, однако, если будут идеи - тоже открыты к предложениям. Также, будет большим плюсом, если покажете (любым способом) примеры названий, утвержденных заказчиками. Предпочтительней исполнитель, готовый пообщаться по телефону/скайпу для большей конкретики или личная встреча г. Москва. Спасибо !