Нейминг для дизайн студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен24 заявки1776 просмотров
#1$50

Здравствуйте!)

Нужно придумать название для дизайн студии, которая занимается прежде всего брендированием. Логотип прилагается.

Вначале думалось над названием Crazy Brain, но оно отпало. Нравится Crazy Head, но есть уже такое.

Нужно, чтобы в названии было так же 2 слова и желательно по равному количеству букв 4 или 5 (но не обязательно).

Нужно чтобы было понятно что это дизайн студия, что в ней делают качественный безбашенный брендинг))

И категорически против использования в названии слова Design. Уже полно всяких там Novikov Design и т.д.)))

Всем успехов, спасибо!)

11 лет назад
shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
#1
Валентина настроящий профессионал!) Учла то, что нужно еще проверить домен, а варианты нейминга были как раз в точку! Из всех вариантов, которые предлагали участники, Валентина предложила реально уникальные названия, которые мне сразу же понравились. п.с. Спасибо Вам за помощь!) п.п.с. Успехов во всем!)
Если просто назвать сотрудничество с Тарасом надежным и приятным - это значит ничего не сказать. Он невероятно располагающий к себе в общении человек, который обладает всеми качествами идеального заказчика. Уверенно рекомендую всем!

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ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
#1
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