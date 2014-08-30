Выбор доменного имени и названия для ИМ тематики автомобильной электроники и аксессуаров
Нейминг для дизайн студии
Здравствуйте!)
Нужно придумать название для дизайн студии, которая занимается прежде всего брендированием. Логотип прилагается.
Вначале думалось над названием Crazy Brain, но оно отпало. Нравится Crazy Head, но есть уже такое.
Нужно, чтобы в названии было так же 2 слова и желательно по равному количеству букв 4 или 5 (но не обязательно).
Нужно чтобы было понятно что это дизайн студия, что в ней делают качественный безбашенный брендинг))
И категорически против использования в названии слова Design. Уже полно всяких там Novikov Design и т.д.)))
Всем успехов, спасибо!)
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