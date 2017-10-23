Подбор ниши для информационного сайта (конкурс для всех желающих)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт8 заявок460 просмотров
#1$15
#2$10
#3$5

Необходимо придумать 12 ниш для информационного сайта

  • Направления для поиска ниш:
  • Строительство
  • Авто
  • Медицина
  • Юридическая
  • Дом и семья (женская)
Направления ≠ ниша. Направление включает в себя множество ниш.

  • Не использовать следующие ниши:
  • Прически
  • Маникюр
  • Биткоин
  • Баня
  • Витамины
  • Диеты
  • Интерьер/дизайн квартира/дом
  • Теплицы/парники
  • Дом своими руками
  • Календарь беременности
  • Депиляция
  • Достопримечательности
  • Рецепты
  • Покраска авто
  • Сахарный диабет
  • Прививки/вакцины
  • Тексты песен
  • Игра на гитаре
  • Правила пдд
  • Бизнес идеи
  • Коктейли
  • Массаж
  • Фен шуй
  • Прыщи
  • Сценарии (свадьбы, дня рождения и тд)
  • Отопление
  • Депрессия
  • Ваз
  • Кухня
  • Развитие ребенка
  • Полы
  • Компьютерные советы (как установить виндовс)
  • Макияж
  • Вышивка
  • Вязание
  • Мультиварка
  • Бизнес план
  • Киа Рио
  • Шкода Октавия
  • Рено Логан
  • Планшет Самсунг
  • Маски (для лица, тела и тд)
  • Материнский капитал
  • По странам (Тайланд, Америка и тд)
  • Крыша дома
  • Профнастил
  • Ванная
  • Стихи
  • Алкоголизм
  • Общий сайт про методы народного лечения
  • Оценка ниши:
Для оценки необходимо воспользоваться сервисом Яндекса wordstat.yandex.ru (нужно завести почту на Яндексе)

(в приложенном файле инструкция со скриншотами)

Вот пример хорошей ниши:

Суммарная частотность по слову “печень” -2 133 106, это и есть хороший показатель.

Можно рассматривать ниши с суммарной частотностью от 500 000 до 2 500 000

Дополнительные критерии для ниши:

  • отсутствие сезонности (зимняя рыбалка)
  • не слишком сложная тематика, для которой нужен узкоспециализированный специалист (настройка станка ЧПУ, внедрение ERP)
  • желательно низкая конкуренция – проверить можно, введя запрос в Яндекс и Google и посмотреть выдачу, если в первой пятерки сайты плохо отвечают на заданный вопрос, его можно расширить, то считаем конкуренцию низкой.
Задача:

Выписать 10 ниш с кратким описанием каждой, в котором будет написано почему, именно ее нужно выбрать.

На выходе должна быть табличка

Ниша | Частотность | Конкуренция (субъективно от 1 до 10) |Комментарии

﻿3 призовых места, если будут еще достойные работы, оплачу как минимум еще одну в частном порядке

Актуально, как минимум до 27 ноября

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров