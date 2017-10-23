Необходимо придумать название для проекта (связан с общепитом), слоган.
Подбор ниши для информационного сайта (конкурс для всех желающих)
Необходимо придумать 12 ниш для информационного сайта
- Направления для поиска ниш:
- Строительство
- Авто
- Медицина
- Юридическая
- Дом и семья (женская)
- Не использовать следующие ниши:
- Прически
- Маникюр
- Биткоин
- Баня
- Витамины
- Диеты
- Интерьер/дизайн квартира/дом
- Теплицы/парники
- Дом своими руками
- Календарь беременности
- Депиляция
- Достопримечательности
- Рецепты
- Покраска авто
- Сахарный диабет
- Прививки/вакцины
- Тексты песен
- Игра на гитаре
- Правила пдд
- Бизнес идеи
- Коктейли
- Массаж
- Фен шуй
- Прыщи
- Сценарии (свадьбы, дня рождения и тд)
- Отопление
- Депрессия
- Ваз
- Кухня
- Развитие ребенка
- Полы
- Компьютерные советы (как установить виндовс)
- Макияж
- Вышивка
- Вязание
- Мультиварка
- Бизнес план
- Киа Рио
- Шкода Октавия
- Рено Логан
- Планшет Самсунг
- Маски (для лица, тела и тд)
- Материнский капитал
- По странам (Тайланд, Америка и тд)
- Крыша дома
- Профнастил
- Ванная
- Стихи
- Алкоголизм
- Общий сайт про методы народного лечения
- Оценка ниши:
(в приложенном файле инструкция со скриншотами)
Вот пример хорошей ниши:
Суммарная частотность по слову “печень” -2 133 106, это и есть хороший показатель.
Можно рассматривать ниши с суммарной частотностью от 500 000 до 2 500 000
Дополнительные критерии для ниши:
- отсутствие сезонности (зимняя рыбалка)
- не слишком сложная тематика, для которой нужен узкоспециализированный специалист (настройка станка ЧПУ, внедрение ERP)
- желательно низкая конкуренция – проверить можно, введя запрос в Яндекс и Google и посмотреть выдачу, если в первой пятерки сайты плохо отвечают на заданный вопрос, его можно расширить, то считаем конкуренцию низкой.
Выписать 10 ниш с кратким описанием каждой, в котором будет написано почему, именно ее нужно выбрать.
На выходе должна быть табличка
Ниша | Частотность | Конкуренция (субъективно от 1 до 10) |Комментарии
3 призовых места, если будут еще достойные работы, оплачу как минимум еще одну в частном порядке
Актуально, как минимум до 27 ноября
Заявки фрилансеров
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