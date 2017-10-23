Подбор ниши для информационного сайта (конкурс для всех желающих)

# 1 — $ 15 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Необходимо придумать 12 ниш для информационного сайта

Направления для поиска ниш:

Строительство

Авто

Медицина

Юридическая

Дом и семья (женская)

Направления ≠ ниша. Направление включает в себя множество ниш.

Не использовать следующие ниши:

Прически

Маникюр

Биткоин

Баня

Витамины

Диеты

Интерьер/дизайн квартира/дом

Теплицы/парники

Дом своими руками

Календарь беременности

Депиляция

Достопримечательности

Рецепты

Покраска авто

Сахарный диабет

Прививки/вакцины

Тексты песен

Игра на гитаре

Правила пдд

Бизнес идеи

Коктейли

Массаж

Фен шуй

Прыщи

Сценарии (свадьбы, дня рождения и тд)

Отопление

Депрессия

Ваз

Кухня

Развитие ребенка

Полы

Компьютерные советы (как установить виндовс)

Макияж

Вышивка

Вязание

Мультиварка

Бизнес план

Киа Рио

Шкода Октавия

Рено Логан

Планшет Самсунг

Маски (для лица, тела и тд)

Материнский капитал

По странам (Тайланд, Америка и тд)

Крыша дома

Профнастил

Ванная

Стихи

Алкоголизм

Общий сайт про методы народного лечения

Оценка ниши:

Для оценки необходимо воспользоваться сервисом Яндекса wordstat.yandex.ru (нужно завести почту на Яндексе)

(в приложенном файле инструкция со скриншотами)

Вот пример хорошей ниши:

Суммарная частотность по слову “печень” -2 133 106, это и есть хороший показатель.

Можно рассматривать ниши с суммарной частотностью от 500 000 до 2 500 000

Дополнительные критерии для ниши:

отсутствие сезонности (зимняя рыбалка)

не слишком сложная тематика, для которой нужен узкоспециализированный специалист (настройка станка ЧПУ, внедрение ERP)

желательно низкая конкуренция – проверить можно, введя запрос в Яндекс и Google и посмотреть выдачу, если в первой пятерки сайты плохо отвечают на заданный вопрос, его можно расширить, то считаем конкуренцию низкой.

Выписать 10 ниш с кратким описанием каждой, в котором будет написано почему, именно ее нужно выбрать.

На выходе должна быть табличка

Ниша | Частотность | Конкуренция (субъективно от 1 до 10) |Комментарии

﻿3 призовых места, если будут еще достойные работы, оплачу как минимум еще одну в частном порядке

Актуально, как минимум до 27 ноября