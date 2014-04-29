Придумать 3 минисценария для рекламных роликов

Здравствуйте, Уважаемые Друзья! Необходимо придумать название для некоммерческой организации, основными направлениями будут: установка детских площадок, организация досуга для подростков, организация бесплатных спортзалов и проч. Регион: Сибирь, Кемеровская область.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано - клиника лечения позвоночника, нужно сделать три миниролика до 3 минут в котором будут раскрываться насущные вопросы, которые наши пациенты порой не знают и от того ошибочно о многих вещах рассуждают. Ниже концепции, в роликах будут мини интервью с нашим врачом, 3d схема позвоночника и какое действие, а также какие-то мини сюжеты по сценарию если они будут необходимы.
НИже концепции:
Концепция производства и размещения ролика в интернете
1. Задача: создать сюжеты до 3-х минут, представляющие собой мини учебные фильмы, с целью размещения их в интернете, поскольку растет количество пользователей, желающих получить информацию виртуально, в наглядной форме (видео). И некоторые доктора и медицинские учреждения уже активно осваивают этот источник (Проф. Данилов, клиника Доктора Игнатьева…).
2. Размещение: существует несколько видеохостингов, на которых можно бесплатно разместить сюжеты:
- Ютуб
- Яндекс видео (video.yandex.ru)
- RuTube
- Ustream
- Photobucket
- Видео@mail (video.mail.ru), а также в социальных сетях и т.д.
3. Продвижение: сюжеты также будут способствовать SEO продвижению нашей клиники, поскольку будут содержать ключевые фразы из поисковиков. Эти ключевые фразы должны быть употреблены в заглавии ролика (кратком описании содержания). По ним пользователи будут находить их в интернете.
4. Список ключевых фраз:
- Как вылечить позвоночник
- Как вылечить позвоночник без операции
- Как вылечить грыжу
- Что делать, когда болит спина
- Как вылечить спину? Мнение эксперта
- Как вылечить суставы
- Болят суставы – причины…
- Артроз коленного сустава
- Лечение коленного сустава
И т.д.
5. Сюжеты. Каждый сюжет должен давать ответ на наиболее часто задаваемые вопросы пациентов. Он строится либо на монологе доктора, производящего манипуляции с пациентами, либо доктор работает с пациентом, а за кадром идет текст. Можно использовать крупно снятые схемы в сравнении, например, сустав до лечения, сустав после лечения.
БЮджет к сожалению ограничен, посему выбор в исполнителе будет приоритетным по цене. Срок к утру завтра (понедельник, 5 мая, по Москве 9 утра).
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