Придумать название для некоммерческой организации

Нейминг и СлоганыЗакрыт13 заявок394 просмотра
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Здравствуйте, Уважаемые Друзья!

Необходимо придумать название для некоммерческой организации, основными направлениями будут: установка детских площадок, организация досуга для подростков, организация бесплатных спортзалов и проч.

Регион: Сибирь, Кемеровская область.

10 лет назад
kozunoff
Николай 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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