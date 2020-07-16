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Придумать для автомобильного устройства название - бренд
Для устройства нужно придумать название.
Устройство позволяет использовать популярный одноплатный компьютер
Raspberry Pi в автомобиле в качестве музыкального проигрывателя.
Это в определенной нише автозвуковиков востребованное решение.
По сути продукт это плата соединяющаяся с одноплатным компьютером
и расширяющая его функционал для использования в автомобиле.
Подобные устройства расшиения на рынке называют Шляпа (hat)
или Шилд (Shield). Некоторые из них связывают названиями с Raspberry.
Есть такой бренд CarBerry (итальяская фирма производящая своё устройство
расширения, но не под аудио специфику, а общую,
для подключения к мозгам автомобиля и обмену данными с ним).
Название интересное, уникальное но занято.
Так же есть бренд аналогичных устройств HifiBerry, Justboom.
примеры оформления логотипом платы и упаковки:
https://uk.pi-supply.com/products/justboom-amp-zero-phat
Суть разрабатываемого названия:
свести воедино общую концепцию устройства как музыкального плеера с автомобилем. Возможные сочетание со словами: auto, car, vehicle, audio, hifi, raspberry, pi, и конечно же ваши любые варианты.
Так же нужен будет логотип. Если будут предложения, готов рассмотреть.
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