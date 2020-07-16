Придумать для автомобильного устройства название - бренд

# 1 — $ 15

Для устройства нужно придумать название.

Устройство позволяет использовать популярный одноплатный компьютер

Raspberry Pi в автомобиле в качестве музыкального проигрывателя.

Это в определенной нише автозвуковиков востребованное решение.

По сути продукт это плата соединяющаяся с одноплатным компьютером

и расширяющая его функционал для использования в автомобиле.

Подобные устройства расшиения на рынке называют Шляпа (hat)

или Шилд (Shield). Некоторые из них связывают названиями с Raspberry.

Есть такой бренд CarBerry (итальяская фирма производящая своё устройство

расширения, но не под аудио специфику, а общую,

для подключения к мозгам автомобиля и обмену данными с ним).

Название интересное, уникальное но занято.

Так же есть бренд аналогичных устройств HifiBerry, Justboom.

примеры оформления логотипом платы и упаковки:

https://uk.pi-supply.com/products/justboom-amp-zero-phat

Суть разрабатываемого названия:

свести воедино общую концепцию устройства как музыкального плеера с автомобилем. Возможные сочетание со словами: auto, car, vehicle, audio, hifi, raspberry, pi, и конечно же ваши любые варианты.

Так же нужен будет логотип. Если будут предложения, готов рассмотреть.