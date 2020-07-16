Придумать для автомобильного устройства название - бренд

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт40 заявок1018 просмотров
#1$15

Для устройства нужно придумать название.

Устройство позволяет использовать популярный одноплатный компьютер

Raspberry Pi в автомобиле в качестве музыкального проигрывателя.

Это в определенной нише автозвуковиков востребованное решение.

По сути продукт это плата соединяющаяся с одноплатным компьютером

и расширяющая его функционал для использования в автомобиле.

Подобные устройства расшиения на рынке называют Шляпа (hat)

или Шилд (Shield). Некоторые из них связывают названиями с Raspberry.

Есть такой бренд CarBerry (итальяская фирма производящая своё устройство

расширения, но не под аудио специфику, а общую, 

для подключения к мозгам автомобиля и обмену данными с ним).

Название интересное, уникальное но занято.

Так же есть бренд аналогичных устройств HifiBerry, Justboom.

примеры оформления логотипом платы и упаковки:

https://uk.pi-supply.com/products/justboom-amp-zero-phat

Суть разрабатываемого названия: 

свести воедино общую концепцию устройства как музыкального плеера с автомобилем. Возможные сочетание со словами: auto, car, vehicle, audio, hifi, raspberry, pi, и конечно же ваши любые варианты.

Так же нужен будет логотип. Если будут предложения, готов рассмотреть.

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сабина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Валерия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Махмуд
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Эдуард
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталии
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Карина
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
43 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Мила
 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
5 лет назад
Александр
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виолетта
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Халид
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Стас
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
20 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Иван
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Роман
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Станислав
 
64 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Ульяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
5 лет назад
Альбина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад