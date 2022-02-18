Придумать название (домен) для сайта

# 1 — $ 22

Сфера деятельности: маркетплейс цифровых товаров (аккаунты от соц. сетей, разных игр, платформ и т п, продажа игровой валюты, различные услуги, обучение, все в цифровом формате)

Критерии для доменного имени:

1. Просто и легко читается, как на кириллице, так и на латинице

2. Название должно быть свободно на домене .com, можно и .ru

3. Не больше 10 символов (в идеале до 6)

По возможности присылайте несколько вариантов, буду поощрять хорошие варианты дополнительной оплатой.

К своим вариантам, добавляйте пожалуйста еще немного расшифровки, почему получилось именно такое название.