Придумать название (домен) для сайта

Компания занимается: "Разработка систем автоматизации бизнеса" Вводные данные: Веб Разработка (Сложных решений для интернет магазинов и т д) - backend,frontend Мобайл разработка. Автоматизация бизнес процессов 1с,bitrix, API. Разработка веб приложений для решения любых бизнес задач. Разработка адаптивных дизайн проектов. Маркетинг (SEO, ...
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Сфера деятельности: маркетплейс цифровых товаров (аккаунты от соц. сетей, разных игр, платформ и т п, продажа игровой валюты, различные услуги, обучение, все в цифровом формате)
Критерии для доменного имени:
1. Просто и легко читается, как на кириллице, так и на латинице
2. Название должно быть свободно на домене .com, можно и .ru
3. Не больше 10 символов (в идеале до 6)
По возможности присылайте несколько вариантов, буду поощрять хорошие варианты дополнительной оплатой.
К своим вариантам, добавляйте пожалуйста еще немного расшифровки, почему получилось именно такое название.
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