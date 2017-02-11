Разработка названия для сети ювелирных магазинов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен55 заявок1101 просмотр
#1$15

Требуется разработать название для сети ювелирных магазинов,находящейся в России.

Название предпочтительнее англоязычное, в 1 слово.

Название должно вызывать ассоциацию с чем-то европейским,модным,стильным,качественным.

Название должно быть легкое и понятное в написании для русского человека и красиво звучать.

Из названия должно быть понятно,что это ювелирный магазин.

Перед тем, как высылать варианты,пожалуйста проверяйте их

в Яндекс, Вконтакте (самая большая база ювелирных именно там) 

8 лет назад
coolo
Федор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Rozamunda
Ольга 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
8 лет назад
#1
Рекомендую данного специалиста .
Благодарю за выбор!

Заявки фрилансеров

Rozamunda
Ольга 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
8 лет назад
#1

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