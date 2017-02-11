Разработка названия для сети ювелирных магазинов

# 1 — $ 15

Требуется разработать название для сети ювелирных магазинов,находящейся в России.

Название предпочтительнее англоязычное, в 1 слово.

Название должно вызывать ассоциацию с чем-то европейским,модным,стильным,качественным.

Название должно быть легкое и понятное в написании для русского человека и красиво звучать.

Из названия должно быть понятно,что это ювелирный магазин.

Перед тем, как высылать варианты,пожалуйста проверяйте их

в Яндекс, Вконтакте (самая большая база ювелирных именно там)