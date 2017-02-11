Необходим домен и название для сайта по товарам в категории "Шины и Диски" + авто аксессуары. Домен в зоне ру, или ком, или рф. Особых предпочтений к выбору названия ...
Разработка названия для сети ювелирных магазинов
Требуется разработать название для сети ювелирных магазинов,находящейся в России.
Название предпочтительнее англоязычное, в 1 слово.
Название должно вызывать ассоциацию с чем-то европейским,модным,стильным,качественным.
Название должно быть легкое и понятное в написании для русского человека и красиво звучать.
Из названия должно быть понятно,что это ювелирный магазин.
Перед тем, как высылать варианты,пожалуйста проверяйте их
в Яндекс, Вконтакте (самая большая база ювелирных именно там)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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