Нейминг и слоган

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен27 заявок664 просмотра
#1$10

Название для студии графического дизайна.

Название не должно быть длинным

Обязательно должно быть со смыслом.

Не должно быть студий дизайна с таким же названием

Объясните, почему выбрали именно это название

Краткий слоган к названию

8 лет назад
kattrinn
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

irina_freelancer
Ирина 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

irina_freelancer
Ирина 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
#1