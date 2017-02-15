Нейминг.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен4 заявки135 просмотров

Есть проект по оказанию услуг уборки и ухода за местами захоронений, именно ему и нужно название. Довольно деликатная специфика требует серьёзного подхода, чтобы не получился очередной шаблонный "Долг", "Память", "Реквием" и прочее морально устаревшая безвкусица. 

8 лет назад
boltaeff
Михаил 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$50
10 дней
Очень рад возможности поработать с Богданом. Очень ответственный, образованный и пунктуальный профессионал. С удовольствием обращусь еще. Мои самые лучшие рекомендации !
Приятно работать с Михаилом во всех отношениях! Человек знает, чего хочет, умеет донести задачу до исполнителя, и оплачивает труд исполнителя без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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Нейминг и Слоганы