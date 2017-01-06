Название и логотип для форума

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт22 заявки778 просмотров
#1$100

Необходимо придумать название и логотип для форума владельцев и пользователей гемблинг проектов в сфере кибер спорта.

Примеры гемблинг проектов в данной сфере:

dotamix.com

csgomix.com

csgofast.com

skinarium.com

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Название будет использовано для домена, можно придумать сокращение и расшифровку, либо короткое уникальное название. Обязательное условие - свободный домен в зоне .ru и .com, идентичный с названием или сокращением.

8 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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