Оптовой компании необходимо имя.
Название и логотип для форума
Необходимо придумать название и логотип для форума владельцев и пользователей гемблинг проектов в сфере кибер спорта.
Примеры гемблинг проектов в данной сфере:
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Название будет использовано для домена, можно придумать сокращение и расшифровку, либо короткое уникальное название. Обязательное условие - свободный домен в зоне .ru и .com, идентичный с названием или сокращением.
Заявки фрилансеров
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