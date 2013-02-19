7 фотоколлажей мототехники для шапки сайта

Обработка фотографийЗавершен11 заявок261 просмотр
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Нарисовать по одному фотоколлажу на каждую технику (итого 7 шт.), изображение техники на фоне, в обстоятельствах, действии, см. Пример в приложении.

Выбор фона и ситуации на усмотрение исполнителя, главное, чтобы выглядело реально, техника должна смотреться в предложенных обстоятельствах органично.

Фон и ситуацию желательно выбирать в светлых или ярких тонах, т.к. дизайн сайта тёмный и мрачности добавлять не желательно.

подробнее ТЗ, примеры, исходники в Приложении.

11 лет назад
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lorik1404
Лариса 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
30 отзывов
11 лет назад
$30
2 дня
Отлично поработали. Приятно иметь дело с ответственным исполнителем: всё оперативно, в соответствии с ТЗ, все правки внесены без вопросов и с доброжелательностью. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Большое спасибо.
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик, порядочный, вежливый, всегда на связи. Оплата произведена вовремя. Рекомендую!
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