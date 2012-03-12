Уникальные тематические фото для сайта одежды

$50
Обработка фотографийЗакрыт6 заявок284 просмотра
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Нужно подобрать уникальные тематические фотографии без логотипов на белом фоне по тематикам:

1)Женская одежда

2)Детская одежда

3)Спецодежда

4)Корпаративная одежда

5)Трикотаж

6)Домашний текстиль

на каждую тематику по 10 фото размером 160x240 в уменьшенном и 320x480 в увеличенном

+ 10 фото для главной страницы сайта в модуль слайд-шоу с красивыми девушками по примеру вложенного скриншота сайта.

p.s.

Фотографии должны проходить проверку уникальности на google image и яндекс image

11 лет назад
arturioinspace
Горявин 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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