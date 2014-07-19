Разместить на листе А4 несколько фотографий

$5
Обработка фотографийЗавершен12 заявок580 просмотров
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конкурс в садике. Расположить сфотографированную поделку по центру листа формата листа А4 . по краям разместить необычные фотографии с улыбающейся мамой. К работе прикрепляется паспарту с лицевой стороны в правом нижнем углу в печатном варианте размером 3х8 см. с указанием название работы "подарок для мамы", фио губайдуллина риана динаровна, 3 года 9 мес., ФИО педагога : Габдуллина Ф.И. Ахмадеева Т.Ф. МБДОУ №12 "Гусельки".

Фотографии которые нужно разместить вышлю отдельно.

11 лет назад
trubingood
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена отлично! Всем рекомендую! Буду еще обращаться!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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