Нужно подобрать фото в хорошем качестве.

Здравствуйте, ищу 3 тематики фотографий в хорошем качестве для печати на самоклейке размером 120 см на 50 см (ширина*высота)

1 тематика праздник, фотов примере может быть карнавал какой то, фейерверк, праздничная упаковка.

2 тематика морская, типа корабля как на примере штурвал или море...

3 васильки , точнее поле с васильками (тема узкая, но все же вдруг у кого то есть.)

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