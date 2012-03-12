Сделать фотографии на белом фоне

Нужно убрать фон(сделать белым) и тени на нескольких фотографиях в формате .jpeg $0.25/шт Предпочтительный способ оплаты Яндекс-Деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://funny-toys.ru нужно чтобы все фотографии были на белом фоне.
Какие то игрушки там уже на белом.
Писать цену.
Сроки,желательно как можно быстрее.
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