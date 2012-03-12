Ретушь фотографии

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо отретушировать фотографию следующим образом:

Сделать так, чтобы были видны почти одни контуры здания и желательно в голубых тонах.

ФОтографию здания прилагаю.

Прилагаю так же пример того, как результат выглядеть не должен!!! (так как мало детализации и выглядит ужасно)