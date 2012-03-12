Есть что-то типа входного билета, очень простой шаблон, нужно сделать копию. В формате .psd с четкими цветами, что бы при печати в специальном сервисе было идентично тому, что на оригинальном билете. (т.к. вы знаете, что при сканировании и печати, качетсво получается хуже, поэтому и нужно сделать все в psd)

p.s. имеется фотография, которая на билете. её нужно просто вставить.

№2

второй билет нужно так же сделать идентичным как на скане. все цвета и шрифты обязательно!