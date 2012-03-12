конкурс в садике. Расположить сфотографированную поделку по центру листа формата листа А4 . по краям разместить необычные фотографии с улыбающейся мамой. К работе прикрепляется паспарту с лицевой стороны в правом нижнем углу в печатном варианте ...
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Есть что-то типа входного билета, очень простой шаблон, нужно сделать копию. В формате .psd с четкими цветами, что бы при печати в специальном сервисе было идентично тому, что на оригинальном билете. (т.к. вы знаете, что при сканировании и печати, качетсво получается хуже, поэтому и нужно сделать все в psd)
p.s. имеется фотография, которая на билете. её нужно просто вставить.
№2
второй билет нужно так же сделать идентичным как на скане. все цвета и шрифты обязательно!
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