Обработка .jpeg фотографий

Обработка фотографийЗавершен18 заявок343 просмотра
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Нужно убрать фон(сделать белым) и тени на нескольких фотографиях в формате .jpeg

$0.25/шт

Предпочтительный способ оплаты Яндекс-Деньги.

11 лет назад
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Enigma_ya
Евгения 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$3
1 день
Сотрудничеством остался доволен. Могу рекомендовать Евгению как грамотного и ответственного специалиста. Обязательно буду обращаться к ней ещё. Спасибо!
Спасибо!
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