Обработка .jpeg фотографий

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо отретушировать фотографию следующим образом: Сделать так, чтобы были видны почти одни контуры здания и желательно в голубых тонах. ФОтографию здания прилагаю. Прилагаю так же пример того, как результат выглядеть не должен!!! (так как мало ...