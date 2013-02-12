Выделить маску watermark из изображения

Добрый день!

Необходимо выделить из изображения (изображений) маску водяного знака, так чтобы ее можно было использовать для автоматического удаления ватермарка с массы картинок. Принцип, который будет использоваться для удаления ватермарка описан тут http://habrahabr.ru/post/135069/

Там написано, что имея картинку с ватермарком на белом и черном фоне, можно выделить маску.

Ватермарк собой будет представлять полупрозрачный текст с небольшим логотипчиком. Очень похоже на ситуацию из статьи, но размером меньше. Если есть люди, которые могут это сделать - я предоставлю сами фото и Вы скажите стоимость работы.