Выделить маску watermark из изображения

Обработать 2 фотографии. убрать фон и немного повернуть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо выделить из изображения (изображений) маску водяного знака, так чтобы ее можно было использовать для автоматического удаления ватермарка с массы картинок. Принцип, который будет использоваться для удаления ватермарка описан тут http://habrahabr.ru/post/135069/
Там написано, что имея картинку с ватермарком на белом и черном фоне, можно выделить маску.
Ватермарк собой будет представлять полупрозрачный текст с небольшим логотипчиком. Очень похоже на ситуацию из статьи, но размером меньше. Если есть люди, которые могут это сделать - я предоставлю сами фото и Вы скажите стоимость работы.
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