Обработать 2 фотографии

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки276 просмотров
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Обработать 2 фотографии. убрать фон и немного повернуть.

11 лет назад
vvv4511
Петр 
77 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
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