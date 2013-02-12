Нужно почистить около 70 файлов для каталога одежды (выровнять фон - на нем остались волны и полосы от склейки рулонов, почистить лица, сделать тоновую коррекцию). Заказ довольно срочный - нужно сделать максимум до пятницы. Я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать 2 фотографии. убрать фон и немного повернуть.
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