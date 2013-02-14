Исполнитель для поиска картинок и макетирования

Ищу дизайнера из Киева для подбора и оформления картинок, создания макетов.

Требуется найти картинки хорошего качества в Инете, (список слов даю) например, телевизор, пылесос, … или породы собак и т.п., утвердить у меня или дать мне на выбор несколько картинок на каждое слово, далее вырезать их, чтобы были на белом фоне или сразу такие найти и расположить на листах нужного мне формата, по образцу, к-й я дам, подписать названия, предоставить набор картинок в собранном pdf, готовом для печати и исходники в psd. + сделать на базе образца 1 лист в иллюстраторе (инструкция к набору).

Ориентировочно оплата за 1 набор из 40 карточек с инструкцией - 600-800 грн (зависит от сложности).

КИЕВ! Работа будет вестись для детского проекта.