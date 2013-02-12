Обработка фотографий электрооборудования

Добрый день! Необходимо выделить из изображения (изображений) маску водяного знака, так чтобы ее можно было использовать для автоматического удаления ватермарка с массы картинок. Принцип, который будет использоваться для удаления ватермарка описан тут http://habrahabr.ru/post/135069/ Там написано, что имея ...