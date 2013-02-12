Обработка фотографий электрооборудования

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок320 просмотров
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Требуется обработать фото электрооборудования для вставки в журнал и сайт(+3D проекция).

Стоимость одной фотографии 50р. + (50р) 3D

Для наглядности и примера, прилагаю одно фото

11 лет назад
_mria_s4
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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