Нужно отредактировать фотографии в фотошопе а именно добавить на них те элементы, которых нет в оригинале. Тема - асфальтирование. Нужно чтобы фото смотрелись реально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поменять фон на фотографии с человеком
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