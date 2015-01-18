Фото для магазина

Вводная..

Компания Бтичино изготавливает множество декоративных рамок для розеток и выключателей.

На этой стр. есть фото множество рамок, но не всех.

https://clck.ru/9QcQa

https://clck.ru/9QcQr

На основе этих фото требуется сделать в фотошопе фото недостающих рамок.

Форма и пропорции недостающих рамок указана тут:

https://clck.ru/9QcQv

стр. 167-168.

Оконечные фото должны выглядеть естественно, а не быть нарезкой.

Примерно, нужно будет сделать 250 фото.

На выходе нужно будет получить psd с названием артикула и jpg – 800X800