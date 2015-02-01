Перерисовать 5 фотографий женских колготок

Добрый день.

Есть 5 картинок:

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyBeauty.main.png

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyDenise.main.png

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyMonica.Main.jpg

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyElegia.Main.jpg

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyLuxury.Main.jpg

Необходимо:

Перерисовать 5 картинок выше таким образом чтобы

1. ноги не перекрещивались и не пересекали друг друга

2. обе ноги были на полу (в одной плоскости - пол дорисовывать не нужно).

Пример как должно быть (или):

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f5/aa/cb/f5aacb72d413196292ad7b197c487c0d.jpg

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/c4/b4/97/c4b497cc8915371b7a57a70455f583f9.jpg

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/17/fc/b6/17fcb674c9786f55447e802da3a9722b.jpg

Срочно!

Просим указывать цены и сроки.