Перерисовать 5 фотографий женских колготок

$30
Обработка фотографийЗавершен6 заявок332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Есть 5 картинок:

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyBeauty.main.png

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyDenise.main.png

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyMonica.Main.jpg

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyElegia.Main.jpg

http://contetights.us/Amazon_Do_Not_Touch/TightsFantasyLuxury.Main.jpg

Необходимо:

Перерисовать 5 картинок выше таким образом чтобы

1. ноги не перекрещивались и не пересекали друг друга

2. обе ноги были на полу (в одной плоскости - пол дорисовывать не нужно).

Пример как должно быть (или):

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f5/aa/cb/f5aacb72d413196292ad7b197c487c0d.jpg

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/c4/b4/97/c4b497cc8915371b7a57a70455f583f9.jpg

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/17/fc/b6/17fcb674c9786f55447e802da3a9722b.jpg

Срочно!

Просим указывать цены и сроки.

9 лет назад
bapavel
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
3 дня
Отличная работа по кропотливому заданию в очень короткий срок! Ежечасовая коммуникаця! Рекомендуем!
Спасибо за проект, было интересно. Всё вовремя, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Подредактировать скриншоты

    Есть скриншоты экранов простенькой мобильной программы. Нужно их слегка поправить - поменять цвета, поставить иконки в нужные места. Сделать надо быстро и аккуратно. В заявке указывайте свой Скайп для связи.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фото

    Нужен человек для периодической обработки фото, пара шт в неделю, фото для сайта по татуажу, не все лицо, отдельные зоны. Цену указывать за шт. Примеры прилагаются.

    Обработка фотографий42 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фотошоп фото ребенка

    $20

    Нужно поместить ребенка в сказочную страну с облочками и ангелами с крылышками. Все должно получится естественно, если бюджет сильно маленький не стесняйтесь пишите свою цену. пожалуйста, в заявке указывайте ссылки на похожие работы (человек помещен в ...

    Обработка фотографий50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработать 9 фотографий

    Нужно обработать 9 фотографий, чтобы они имели более презентабельный вид. 4 фотографии каталога http://akrosk.com.ua/category/catalog-colors/ и 5 фотографий диванов http://akrosk.com.ua/category/myagkaya_mebel_akciya/

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Профессиональная обработка фотографий

    Доброе время суток Несколько недель получила фотографии после фотосьемки и была немного шокирована. По мнению фотографа, они идеальны и готовы к использованию. По моему мнению - фотографии могут выглядить намного, намного привлекательнее. К сожалению, в прошлый ...

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фото для интернет-магазина

    Имеется 418 фотографий которые необходимо отредактировать: 1. Необходимо изменить фон с серого на белый (255/255/255). 2. Необходимо изменить размер фото, сделать 800х800. Предмет не должен выходить за эти рамки https://yadi.sk/i/3qjdcHW7e4foR 3. Добавить немного резкости https://yadi.sk/i/FWRLTcYXe4ftJ 4. Сохранить для Web нужно в ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработать фотографии

    Всем привет. Есть фотографии машины. После ремонта она стала неким кафе на колесах. Сейчас фото грязные, с плохим освещением и без оборудования. Нужно обработать фотки до вкусного состояния, внести в них оборудование ( кофемашину, инструменты ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Художественная обработка фото

    Постоянно 200-300 свадебных фоток. Нужен человек, художественно обрабатывающий: подтягивает цвета, контраст и т.п. Пример как должны выглядеть фото после обработки: http://youpluswephotography.com/xavieraaden-wedding-san-francisco-ca/ или: http://www.anastasiavolkova.com/blog/sugar-and-spice-bollywild-party Несколько сырых фоток лежит здесь: https://www.dropbox.com/sh/dixaibwl6sxtzat/AACDJ2m14VX1lpfrTI4YCNpka?dl=0 Нам нужен не новичок, а профессионал, у кого наметан ...

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад