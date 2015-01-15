Фотошоп фото ребенка

Нужно поместить ребенка в сказочную страну с облочками и ангелами с крылышками. Все должно получится естественно, если бюджет сильно маленький не стесняйтесь пишите свою цену.

пожалуйста, в заявке указывайте ссылки на похожие работы (человек помещен в другой интерьер)

С Уважением, Василий.