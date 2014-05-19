Ищу ретушера для постоянного сотрудничества

$1000
Обработка фотографийЗакрыт22 заявки2306 просмотров
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Ищу 2-го постоянного ретушера (100-200 фотографий в месяц, возможно больше) Примеры ретуши прикрепил, которые интересуют, необходима естественная ретушь. Отдаю РАВы с 5d Mark 3 или с Fujifilm x-t1. Для заинтересованных, предлагайте ваши расценки и ваши работы. Даю тестовое задание. Здесь тестовый простой файл на белом фоне yadi.sk/d/nsY6HK1JQkKFU

10 лет назад
Deklofenak
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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