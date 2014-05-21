Брать откуда все фотографии есть. У большинство товара картинки уже добавлены, в основе к категориям требуется добавить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вырезать фотографии из фона
2. Выровнять по направляющим наклон предметов,
3. Сохранить в формат TIFF с альфаканалом без преобразования цвтового профиля.
- предметы простые
- бюджет 10 р за штуку
- нужно сегодня
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