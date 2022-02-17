Коллаж фотографии.

есть png картинка http://joxi.ru/V2VoNWEC8pG4XA и есть картинка джипег http://joxi.ru/bmoXq5nT7alLq2 = нужно увеличить снизу png взяв вот эту часть http://joxi.ru/krDo6bGCgQdkVA и вырезав фон + цветокоррекцию сделать чтобы совпадала с png = задача достаточно простая поэтому оплата 50 руб. только ...
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На памятник. Степь,барашки,УАЗик (именно такой как на фото) и знак ветврача СССР. Степь и барашки на ваш выбор, но только пожалуйста без гор и вершин.
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