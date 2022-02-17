Коллаж фотографии.

Обработка фотографийЗакрыт25 заявок823 просмотра
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На памятник. Степь,барашки,УАЗик (именно такой как на фото) и знак ветврача СССР. Степь и барашки на ваш выбор, но только пожалуйста без гор и вершин.

2 года назад
guest_16454287404798
2 года в сервисе
Был
2 года назад