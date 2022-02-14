Убрать задний фон на фотографиях

Обработка фотографийЗакрыт84 заявки1546 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует цена за 1 фото

Фото оборудования с которых нужно убрать задний фон.

Количество фото примерно 30

Примеры фото в файле

2 года назад
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
11 часов назад