Убрать задний фон на фотографиях

доброго дня! = есть файл в формате psb, нужно вытащить одно фото в формате png = Задача простейшая поэтому бюджет супер минимальный = оплата 50 руб. только на сбербанк или юмани (яндекс деньги)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует цена за 1 фото
Фото оборудования с которых нужно убрать задний фон.
Количество фото примерно 30
Примеры фото в файле
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