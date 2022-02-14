Разместить товар на фоне (коллаж)

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Есть некоторое количество фотографий товаров на белом фоне. 

Необходимо создать коллажи, разместив товары на фонах, например - в интерьере, на внутреннем дворе, в саду, на природе. Естественно с тенями и прочим, что б выглядело естественно. 

Фонов нет.  Поиск фонов - задача исполнителя. В идеале необходимо, что б фоны были уникальными, например - собственные авторские фото. Если нет такой возможности, можно брать на unsplash или в фотостоках, только чуть менять геометрию для уникализации фона. 

Количество фотографий: 30-50. 

Предложите цену за 10 фотографий. 

2 года назад
TEXT-MOTOR
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад