Разместить товар на фоне (коллаж)

Есть некоторое количество фотографий товаров на белом фоне.

Необходимо создать коллажи, разместив товары на фонах, например - в интерьере, на внутреннем дворе, в саду, на природе. Естественно с тенями и прочим, что б выглядело естественно.

Фонов нет. Поиск фонов - задача исполнителя. В идеале необходимо, что б фоны были уникальными, например - собственные авторские фото. Если нет такой возможности, можно брать на unsplash или в фотостоках, только чуть менять геометрию для уникализации фона.

Количество фотографий: 30-50.

Предложите цену за 10 фотографий.