Нужно написать бота для тг, который накладывает пресеты на фото.

Обработка фотографийЗакрытнет заявок685 просмотров
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Необходимо написать бота в телеграмме, который по запросу пользователя (пользователь скидывает фото и выбирает, или указывает требования по цветкору) будет накладывать пресеты или цветокоррекцию на фото.

https://github.com/TroJanzHEX/Image-Editor

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад