Фото для интернет магазина

Необходимо написать бота в телеграмме, который по запросу пользователя (пользователь скидывает фото и выбирает, или указывает требования по цветкору) будет накладывать пресеты или цветокоррекцию на фото. https://github.com/TroJanzHEX/Image-Editor
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужны продающие фото товара для мркетплейсов Озон, Вайлберис, Алиэкспресс.
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