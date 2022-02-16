Фото для интернет магазина

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Всем привет. Нужны продающие фото товара для мркетплейсов Озон, Вайлберис, Алиэкспресс. 

2 года назад
f35237
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
lana_nesan
Светлана 
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$20
3 дня
RUB
ccdfoto
Юрий 
56 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$6
2 дня
Рекомендую Юрия как хорошего специалиста в своей области, т.к практически невозможно найти исполнителя который поймет с полуслова что ты от него хочеш и в кратчайшие сроки сделает качественный контент, за приемлемую стоимость.
Очень приятно было сотрудничать с Евгением. Отличный позитивный заказчик с интересным проектом! Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.