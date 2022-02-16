Обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен10 заявок499 просмотров
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Необходимо обработать 12 фото и 5 картинок! Конечный формат .png!

Материалы предоставлю исполнителю! Тематика техническая!

2 года назад
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 года назад
$20
1 день
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