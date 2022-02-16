Обработка фотографий

Всем привет. Нужны продающие фото товара для мркетплейсов Озон, Вайлберис, Алиэкспресс.
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Необходимо обработать 12 фото и 5 картинок! Конечный формат .png!
Материалы предоставлю исполнителю! Тематика техническая!
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