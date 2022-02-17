Вытащить фото из файла psb

Обработка фотографийЗавершен21 заявка804 просмотра
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доброго дня!

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есть файл в формате psb, нужно вытащить одно фото в формате png

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Задача простейшая поэтому бюджет супер минимальный

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оплата 50 руб. только на сбербанк или юмани (яндекс деньги)

2 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_Nazar_
23 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$1
1 день
Задача выполнена быстро и четко, благодарю за проделанную работу
Отличный заказчик. Рекомендую.