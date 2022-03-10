Есть некоторое количество фотографий товаров на белом фоне. Необходимо создать коллажи, разместив товары на фонах, например - в интерьере, на внутреннем дворе, в саду, на природе. Естественно с тенями и прочим, что б выглядело естественно. Фонов нет. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 4 изображения в фотошоп(не накопировать со стоков, а сделать уникальные, т.е. можно и копировать, но например с фоном и уже под нас почистить - тут решайте сами главное чтобы оно не искалось поиском по фото в индексе поисковых систем Яндекс, Гугл). Примеры и описание прикреплены к ТЗ.
Оплаты по WM нет.
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