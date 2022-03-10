Нужно создать 4 изображения в фотошоп(не накопировать со стоков, а сделать уникальные, т.е. можно и копировать, но например с фоном и уже под нас почистить - тут решайте сами главное чтобы оно не искалось поиском по фото в индексе поисковых систем Яндекс, Гугл). Примеры и описание прикреплены к ТЗ.

Оплаты по WM нет.