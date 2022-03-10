Создать 4 изображения в фотошоп

$15
Обработка фотографийЗавершен10 заявок1072 просмотра
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Нужно создать 4 изображения в фотошоп(не накопировать со стоков, а сделать уникальные, т.е. можно и копировать, но например с фоном и уже под нас почистить - тут решайте сами главное чтобы оно не искалось поиском по фото в индексе поисковых систем Яндекс, Гугл). Примеры и описание прикреплены к ТЗ.

Оплаты по WM нет.

2 года назад
pollloid
Юрий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$15
31 день
Нужно было создать 4 изображения в 3D. Задача непростая, много мелких деталей. Результатом довольны всё по ТЗ! Быстрая и комфортная обратная связь. Все пожелания учтены. Рекомендуем!
Всё прошло отлично! Спасибо за сотрудничество.