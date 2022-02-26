Отрисовать картинку и убрать фон у фото

Обработка фотографийЗавершен35 заявок1404 просмотра
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Отрисовать картинку и убрать фон у фото, ТЗ прикладываю. Пишите цену и сроки. 

2 года назад
guest_15829781255873
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
i_lugovtsova08
22 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
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Хороший заказчик. Отвечал оперативно, проблем с задачей или в коммуникации не было. Рекомендую