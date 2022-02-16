Интересует цена за 1 фото Фото оборудования с которых нужно убрать задний фон. Количество фото примерно 30 Примеры фото в файле
Разработать линейу креативов для рекламы мобильного приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для креативного дизайнера.
Задача - разработка линейки креативов для рекламы мобильного приложения
Детально изучить описание и функционал который предоставляет мобильное приложение. (достаточно по описаниям в сторе)
Описать ваши идеи, далее их согласовать и разработать линейку креативов.
Формат размещения:
Рекламный пост в VK (группы тематической направленности)
Рекламный пост в Телеграмм каналах тематической направленности
Один из вариантов описания:
- Девушка смотрит на разные упаковки и баночки с косметическими продуктами, баночек много, они стоят на столе перед ней, баночки в блюре, на баночках нанесены разные символы из приложения, и смайлики с описанием полезных и вредных свойств.
На лице девушки - эмоции:
Вопрос, сомнение, неуверенность, разочарование, ухмылка.
Основной посыл - выбор косметики и разные эмоции связанные с выбором.
Использовать качественные платные клипарты.
Необходимое количество креативов - 8, 10
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