Разработать линейу креативов для рекламы мобильного приложения

ТЗ для креативного дизайнера.

Задача - разработка линейки креативов для рекламы мобильного приложения

CosmoBase

Детально изучить описание и функционал который предоставляет мобильное приложение. (достаточно по описаниям в сторе)

Описать ваши идеи, далее их согласовать и разработать линейку креативов.

Формат размещения:

Рекламный пост в VK (группы тематической направленности)

Рекламный пост в Телеграмм каналах тематической направленности

Один из вариантов описания:

- Девушка смотрит на разные упаковки и баночки с косметическими продуктами, баночек много, они стоят на столе перед ней, баночки в блюре, на баночках нанесены разные символы из приложения, и смайлики с описанием полезных и вредных свойств.

На лице девушки - эмоции:

Вопрос, сомнение, неуверенность, разочарование, ухмылка.

Основной посыл - выбор косметики и разные эмоции связанные с выбором.

Использовать качественные платные клипарты.

Необходимое количество креативов - 8, 10