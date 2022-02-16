Работа с изображением

Отрисовать картинку и убрать фон у фото, ТЗ прикладываю. Пишите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть png картинка http://joxi.ru/V2VoNWEC8pG4XA
и есть картинка джипег http://joxi.ru/bmoXq5nT7alLq2
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нужно увеличить снизу png взяв вот эту часть http://joxi.ru/krDo6bGCgQdkVA и вырезав фон + цветокоррекцию сделать чтобы совпадала с png
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задача достаточно простая поэтому оплата 50 руб. только на сбербанк или юмани (яндекс деньги)
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