Добавить фото в объявления на авито

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки545 просмотров
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На авито есть объявления без фотографий, нужно добавить фото.

предоставляю папку с фото в которой разбито на под папки и эксель прайс по названию можно найти объявление без фото. примерно 200 шт

2 года назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад