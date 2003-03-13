Конвертировать фото из pdf в jpg

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок408 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо из pdf вырезать фото товара, конвертировать в jpg, наложить белый фон вместо серого, где необходимо поправить цвета, резкость и тд.

От Вас пожалуйста сроки ( чем быстрее тем лучше) и стоимость за одну фотографию

Оплата яндекс.деньги

Ссылка на архив с фотографиями.

http://narod.ru/disk/56289835001.b483d9a014d1d8b627b78f3558a0827a/attachments_13-07-2012_14-05-02.zip.html

заявки скрыты.

Спасибо!

13 лет назад
ufoo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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