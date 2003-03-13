Необходимо удалить фон на картинках для интернет магазина. Объём большой. Рассмотрю Ваши предложения, с ув,
Конвертировать фото из pdf в jpg
Здравствуйте!
Необходимо из pdf вырезать фото товара, конвертировать в jpg, наложить белый фон вместо серого, где необходимо поправить цвета, резкость и тд.
От Вас пожалуйста сроки ( чем быстрее тем лучше) и стоимость за одну фотографию
Оплата яндекс.деньги
Ссылка на архив с фотографиями.
http://narod.ru/disk/56289835001.b483d9a014d1d8b627b78f3558a0827a/attachments_13-07-2012_14-05-02.zip.html
заявки скрыты.
Спасибо!
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