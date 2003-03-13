Добавить фамилии/номера на футбольную форму

Есть фотографии футбольной формы со спины. Нужно на них добавить номера и фамилии футболистов (список я предоставлю).

Шрифты нужны оригинальные. Их у меня нет.

Футболистов будет больше 100, клубов больше 20.

Предлагайте цену и сроки.